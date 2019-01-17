Çaldığı Ciple Kaçarken Başından Vurularak Ölen Şahsın Suç Dosyası Kabarık Çıktı
1 saat önce
Kartal'da çaldığı lüks ciple kaçmaya çalışırken özel koruma tarafından başından vurularak ölen şahsın şahsın nitelikli yağma, tutuklunun kaçması (hükümlü) gibi suçlardan arandığı ortaya çıktı.
Kartal
'da çaldığı lüks ciple kaçmaya çalışırken özel koruma tarafından başından vurularak ölen şahsın şahsın nitelikli yağma, tutuklunun kaçması (hükümlü) gibi suçlardan arandığı ortaya çıktı.
Kartal'da sabah saatlerinde Orhantepe Mahallesi'nde Bedrettin Dalan
'ın oğlu Barış Dalan'a ait olan lüks cipi çalarak kaçan şahıs ile Barış Dalan'ın özel şoförü C.G ile yakın koruması olan E.K. arasında kovalamaca yaşanmış, bu sırasında C.G.'nin ateşlediği silahından çıkan kurşun aracı çalan şahsın başına isabet etmişti. Ölen kişinin nitelikli yağma, tutuklunun kaçması (hükümlü) gibi suçlardan aranan Cemil Ö. (38) olduğu öğrenildi. Şahsın üzerinden sahte kimlik de çıktı.
Öte yandan şoför C.G ile yakın koruma E.K. gözaltına alınırken, C.G. ile E.K'nin suç kayıtlarının olmadığı ve taşıma ruhsatlı silahlarının olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:40 Kaynak: İHA
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