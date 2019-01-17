Son Dakika Haberleri: Çaldığı Ciple Kaçarken Başından Vurularak Ölen Kişinin Kimliği Belli Oldu

Çaldığı Ciple Kaçarken Başından Vurularak Ölen Kişinin Kimliği Belli Oldu

1 saat önce

Çaldığı ciple kaçarken başından vurularak ölen kişinin kimliği belli olduİSTANBUL - Kartal'da çaldığı lüks ciple kaçmaya çalışan kişi, yakın korumanın silahından çıkan kurşunla başından vurularak ölmüştü.

Çaldığı ciple kaçarken başından vurularak ölen kişinin kimliği belli oldu

İSTANBUL - Kartal'da çaldığı lüks ciple kaçmaya çalışan kişi, yakın korumanın silahından çıkan kurşunla başından vurularak ölmüştü. Ölen kişinin nitelikli yağma, tutuklunun kaçması (hükümlü) gibi suçlardan aranan 38 yaşındaki Cemil Özel olduğu öğrenildi. Özel'in üzerinden sahte kimlik çıktı .
Olay bugün sabah saatlerinde meydana gelmişti. Lüks cipi çalmaya çalışan bir kişi, cip ile olay yerinden kaçmaya başladı. Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait olan lüks cipi, Barış Dalan'ın özel şoförü olan C.G ile yakın koruması olan E.K bir araç ile takip etmeye başladı. Kovalamaca sırasında, C.G. nin ateşlediği silahından çıkan kurşun, Cemil Özel'in başına isabet ederek ölümüne sebep oldu. Cipi kaçırmaya çalışan Cemil Özel'in peşine düşen C.G. ile E.K'nin suç kayıtlarının olmadığı ve taşıma ruhsatlı silahlarının olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:43 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • DÜRBÜNLÜ: Cemil Özel şekilde cehennemine kavuşmuş zebanilerin elinde nitelikli yağma nasıl yapıır öğrenecek. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır


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