Çaldığı Ciple Kaçarken Başından Vurularak Ölen Kişinin Kimliği Belli Oldu
1 saat önce
Çaldığı ciple kaçarken başından vurularak ölen kişinin kimliği belli olduİSTANBUL - Kartal'da çaldığı lüks ciple kaçmaya çalışan kişi, yakın korumanın silahından çıkan kurşunla başından vurularak ölmüştü.
Çaldığı ciple kaçarken başından vurularak ölen kişinin kimliği belli oldu
İSTANBUL - Kartal
'da çaldığı lüks ciple kaçmaya çalışan kişi, yakın korumanın silahından çıkan kurşunla başından vurularak ölmüştü. Ölen kişinin nitelikli yağma, tutuklunun kaçması (hükümlü) gibi suçlardan aranan 38 yaşındaki Cemil Özel olduğu öğrenildi. Özel'in üzerinden sahte kimlik çıktı .
Olay bugün sabah saatlerinde meydana gelmişti. Lüks cipi çalmaya çalışan bir kişi, cip ile olay yerinden kaçmaya başladı. Bedrettin Dalan
'ın oğlu Barış Dalan'a ait olan lüks cipi, Barış Dalan'ın özel şoförü olan C.G ile yakın koruması olan E.K bir araç ile takip etmeye başladı. Kovalamaca sırasında, C.G. nin ateşlediği silahından çıkan kurşun, Cemil Özel'in başına isabet ederek ölümüne sebep oldu. Cipi kaçırmaya çalışan Cemil Özel'in peşine düşen C.G. ile E.K'nin suç kayıtlarının olmadığı ve taşıma ruhsatlı silahlarının olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:43 Kaynak: İHA
İş Adamının Yakın Koruması, Siteden Araç Çalan Hırsızı Başından Vurarak Öldürdü
Bedrettin Dalan'ın Oğlunun Cipini Çalan Kişiyi, Koruması Vurdu
Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü
17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi