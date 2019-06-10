Çaldığı demirleri at arabasına yükleyip kaçarken yakalandı
4 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çaldığı demirleri at arabasına yükleyen şahıs, polis tarafından yakalandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:08 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde çaldığı demirleri at arabasına yükleyen şahıs, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, atıl durumdaki eski Malkara Devlet Hastanesi
binasına giren bir şahıs, topladığı demirleri at arabasına yükledi. İhbar üzerine şahsın peşine düşen Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Trafik Büro, Asayiş Büro
ve Yiğit Polis
Merkezi ekipleri, kısa sürede çalınan demirlerin yüklendiği at arabasını yakaladı. Yaklaşık 500 kilo demir parçasına el konulurken, at arabalı şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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