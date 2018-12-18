Son Dakika Haberleri: Çaldığı Elektrikli Bisikleti Parçalarken Suçüstü Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Çaldığı Elektrikli Bisikleti Parçalarken Suçüstü Yakalanan Şahıs Tutuklandı

3 saat önce

Çaldığı elektrikli bisikleti parçalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandıSAKARYA - Sakarya'da elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karıştıktan sonra polis ekiplerince incelenen kamera kayıtlarının ardından bir adrese düzenlenen operasyonda, çaldığı bisikleti parçalarken suçüstü yakalanan...

Çaldığı elektrikli bisikleti parçalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'da elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karıştıktan sonra polis ekiplerince incelenen kamera kayıtlarının ardından bir adrese düzenlenen operasyonda, çaldığı bisikleti parçalarken suçüstü yakalanan 18 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro ekipleri, geçtiğimiz günlerde Adapazarı ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nden elektrikli bisiklet çalınması olayı ile alakalı çalışma başlattı. Ekipler olayla alakalı sürdükleri izler ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından Erenler ilçesinde tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenlendi. Çalınan elektrikli bisikletin parçalanma esnasında adrese giren ekipleri elektrikli bisikleti parçalayan ve 8 adet hırsızlıktan kaydı bulunan O.Ö.'yü suçüstü yakaladı. Ele geçirilen bisiklet sahibine teslim edilirken, olayla alakalı yakalanan O.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:15 Kaynak: İHA

Polis, Sakarya, 3. Sayfa
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