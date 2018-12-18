Son Dakika Haberleri: Çaldığı Elektrikli Bisikleti Parçalarken Yakalandı

Çaldığı Elektrikli Bisikleti Parçalarken Yakalandı

4 saat önce

Sakarya'da çaldığı elektrikli bisikleti parçalarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çaldığı Elektrikli Bisikleti Parçalarken Yakalandı, System.String[]
Sakarya'da çaldığı elektrikli bisikleti parçalarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Arifiye ilçesinde elektrikli bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, bisikletin Erenler ilçesinde olduğunu tespit etti.

İlçedeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, olayın şüphelisi O.Ö'yü (18) bisikleti parçalara ayırırken suçüstü yakaladı.

"Hırsızlık" suçundan kaydı olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bisikletin sahibine teslim edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:39 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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