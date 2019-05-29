Son Dakika Haberleri: Çaldığı elektrikli motosiklet ve bisikletleri parçalayarak satan zanlı tutuklandı
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Çaldığı elektrikli motosiklet ve bisikletleri parçalayarak satan zanlı tutuklandı

43 dakika önce

Isparta'da 10 bisiklet ve elektrikli motosiklet çalarak parçalara ayırdıktan sonra sattığı öne sürülen zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çaldığı elektrikli motosiklet ve bisikletleri parçalayarak satan zanlı tutuklandı, System.String[]
Isparta'da 10 bisiklet ve elektrikli motosiklet çalarak parçalara ayırdıktan sonra sattığı öne sürülen zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta'da meydana gelen bisiklet ve elektrikli motosiklet hırsızlıkları sonrasında Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan istihbari çalışma ve araştırmalar sonucunda çeşitli tarihler, farklı mahallelerde meydana gelen bisiklet ve elektrikli motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili şüphelinin E.E. olduğu tespit edildi.

Tespit edilen şüphelinin Bağlar Mahallesi'nde ikamet ettiğini saptayan polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli E.E., 2 adet parçalanmamış ve 8 adet parçalanmış şekilde elektrikli motosikletle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, çalıntı bisiklet ve elektrikli motosikletlerin satışı konusunda yatığı yardımda bulunduğu değerlendirilen H.B.'yi de kıskıvrak yakaladı. Şüpheli H.B. ise sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartı ile serbest kaldığı belirtildi.

Öte yandan, polisin yaptığı tespitler sonucu muhafaza altına alınan elektrikli motosikletlerin de sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:35 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa
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