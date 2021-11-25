Çaldığı elmaları satmaya götürürken yakalandı - Son Dakika

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinden 1 ton 250 kilo elma çalan Kadir Bulut, satmak için götürdüğü Mersin'de, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Kadir Bulut, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Kasım günü Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde meydana geldi. Ö.A., taşımak üzere yolun kenarına bıraktığı 50 kasa içindeki 1 ton 250 kilo elmanın yerinde olmadığını fark edince jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine çalışma başlatan JASAT ekipleri, bölgedeki mobesa ve güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede 06 AN 0235 plakalı bir kamyonetin hırsızlığın gerçekleştiği saatlerde bölgeden geçtiğini belirledi. Araştırmasını derinleştiren ekipler üzerinde saman yüklü olan kamyonetin, Mersin Hal Müdürlüğüne gittiğini saptadı. Ardından Mersin jandarmasına haber verildi. Kamyonet, Mersin'den Adana Hal Müdürlüğüne gittiği sırada otobanda jandarmanın düzenlediği operasyonla durduruldu. Yapılan aramada ise samanların altına gizlenmiş 50 kasa içindeki 1 ton 250 kilo elma ele geçirildi. Kasalardan elmaların Ö.A.'ya ait olduğunu anlaşıldı. Bunun üzerine sürücü Kadir Bulut, gözaltına alındı. Elmalar ise sahibi Ö.A.'ya iade edildi. Kadir Bulut ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.