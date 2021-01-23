Çaldığı eşyaları kamyonete böyle yükledi - Son Dakika

Çaldığı eşyaları kamyonete böyle yükledi
23.01.2021 11:31
Çaldığı eşyaları kamyonete böyle yükledi Çaldığı eşyaları kamyonete yükleyerek götüren suç makinası yakalandı Gaziantep'te ikametten çaldığı eşyaları kamyonete doldurarak çalan ve 60 suç kaydı olan T.E. isimli şahıs yakalandı.
Çaldığı eşyaları kamyonete böyle yükledi
Çaldığı eşyaları kamyonete yükleyerek götüren suç makinası yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te ikametten çaldığı eşyaları kamyonete doldurarak çalan ve 60 suç kaydı olan T.E. isimli şahıs yakalandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametten eşyaları çalarak kamyonete yükleyen şahıs ile ilgili yapılan çalışmada Mevlana Mahallesinde bulunan bir ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen ve hakkında 60 adet suç kaydı bulunan T.E. isimli şüpheli yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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