Kaza sonrası inceleme yapan polis ekipleri, hafif ticari yaklaşık 200 metre mesafedeki Berk Sokak üzerinden çalındığını belirledi. Araç sahibinin kazadan 5 dakika önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aracının çalındığı yönünde ihbarda bulunduğunu tespit eden ekipler, S.K.'yı gözaltına alarak Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürdü. Kazaya karışan çalıntı araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Olay ve kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇALDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇLA TERS YÖNE GİRİP, GENÇ KIZA ÇARPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.