ÇALDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇLA TERS YÖNE GİRİP, GENÇ KIZA ÇARPTI - Son Dakika
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ÇALDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇLA TERS YÖNE GİRİP, GENÇ KIZA ÇARPTI

20.07.2022 20:30

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinden çaldığı hafif ticari araç ile ters yöne giren S.K., yolun karşısına geçmeye çalışan E.N.'ye (16) çarptı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinden çaldığı hafif ticari araç ile ters yöne giren S.K., yolun karşısına geçmeye çalışan E.N.'ye (16) çarptı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, S.K. gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ters yöne giren S.K. yönetimindeki 41 AKK 396 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan E.N.'ye çarptı. Genç kız çarpmanın şiddetiyle savrulurken, cadde üzerinde devriye gezerken kazayı gören polis ekipleri, S.K.'yı yakaladı. Yaralanan E.N., ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Kaza sonrası inceleme yapan polis ekipleri, hafif ticari yaklaşık 200 metre mesafedeki Berk Sokak üzerinden çalındığını belirledi. Araç sahibinin kazadan 5 dakika önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aracının çalındığı yönünde ihbarda bulunduğunu tespit eden ekipler, S.K.'yı gözaltına alarak Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürdü. Kazaya karışan çalıntı araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Olay ve kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ÇALDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇLA TERS YÖNE GİRİP, GENÇ KIZA ÇARPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇALDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇLA TERS YÖNE GİRİP, GENÇ KIZA ÇARPTI - Son Dakika
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