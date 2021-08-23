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Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı - Son Dakika

Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı

23.08.2021 18:56
Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı, System.String[]

Danimarka'da oynanan Vendsyssel FF-Fredericia karşılaşmasına maçın orta hakemi Nils Heer damga vurdu. Avantaj oynatması gereken pozisyonda yanlışlıkla düdük çalarak atağı yarıda kesen hakem, hatasının ardından büyük pişmanlık yaşadı. Çaldığı düdükten sonra kendini yere atan hakemin o anları sosyal medyada gündem oldu.

Vendsyssel FF-Fredericia arasında oynanan Danimarka 1. Lig'i 6. hafta maçında eşine az rastlanır bir an yaşandı. Mücadelenin hakemi Nils Heer hatalı kararı sonrası pişmanlıktan yerle bir oldu.

FUTBOLCULARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın 29. dakikasında avantajı oynatmayarak atağı yarıda kesen hakem çaldığı hatalı düdük sonrası bir anda kendini yere attı. Verdiği karardan oldukça pişman olan hakem, futbolculardan özür diledi. O anlar sosyal medyada da kısa süre içinde binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı
Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı
Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı

Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı - Son Dakika
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