Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı

Vendsyssel FF-Fredericia arasında oynanan Danimarka 1. Lig'i 6. hafta maçında eşine az rastlanır bir an yaşandı. Mücadelenin hakemi Nils Heer hatalı kararı sonrası pişmanlıktan yerle bir oldu.

FUTBOLCULARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın 29. dakikasında avantajı oynatmayarak atağı yarıda kesen hakem çaldığı hatalı düdük sonrası bir anda kendini yere attı. Verdiği karardan oldukça pişman olan hakem, futbolculardan özür diledi. O anlar sosyal medyada da kısa süre içinde binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.