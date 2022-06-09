Çaldığı jeneratörü internetten satmak isteyen kişi yakalandı - Son Dakika
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Çaldığı jeneratörü internetten satmak isteyen kişi yakalandı

09.06.2022 09:36
Çaldığı jeneratörü internetten satmak isteyen kişi yakalandı

Eskişehir'de çalınan ve internet üzerinden satılmaya çalışılan bir jeneratör jandarma ekiplerince sahibine teslim edilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de çalınan ve internet üzerinden satılmaya çalışılan bir jeneratör jandarma ekiplerince sahibine teslim edilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı'na bağlı Doğankaya Mahallesi'nde bir şahsın bağ evinden piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan jeneratör kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Olayla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince çalışma başlatıldı.

JASAT Dedektif timlerince yapılan çalışmalarda, çalıntı jeneratörün internet üzerinden alışveriş yapılan bir uygulama ile satılmaya çalışıldığının belirlenmesi üzerine, olayla ilgili bir şüphelinin kimliğini tespit edildi. Evine yapılan operasyonla yakalanan ve kimlik sorgusunda 'Mala zarar vermek' ve 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından arandığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "Bağ evinden hırsızlık" suçundan adli işlemlerin başlatıldığı, bağ evinden çalınan jeneratörün Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla sahibine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı jeneratörü internetten satmak isteyen kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldığı jeneratörü internetten satmak isteyen kişi yakalandı - Son Dakika
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