Çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götürürken yakalandı - Son Dakika
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Çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götürürken yakalandı

30.03.2022 10:03
Çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götürürken yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir ikametten kalorifer peteklerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık ihbarını alan polis ekipleri olay yerinden alınan ilk bilgilerin ardından çevrede araştırmaya başladı. ve çok geçmeden kalorifer peteklerini el arabası ile götüren N.E isimli şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan N.E hakkında adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN

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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götürürken yakalandı - Son Dakika


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