Son Dakika Haberleri: Çaldığı Kameraları İnternetten Satmak İstedi

Çaldığı Kameraları İnternetten Satmak İstedi

57 dakika önce

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Çaldığı Kameraları İnternetten Satmak İstedi, System.String[]
Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehit Sakıp Mahallesi Necmeddin Ergin Sokak'ta H.M'ye ait iş yerinde yapılan hırsızlık üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve bir dizüstü bilgisayar çaldıkları iddia edilen S.M. ve S.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.G'nin emniyetteki işlemleri sırasında yapılan araştırmada, sosyal medya hesabı üzerinden, şüphelinin "Kilis İkinci El Alım-Satım" isimli sayfada, kendi ismiyle, "Acil satılık dört güvenlik kamerası" yazılı ilanının tespit edilmesini üzerine, çalıntı 7 güvenlik kamerası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M. ve S.G, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı 6 güvenlik kamerası sahibine teslim edilirken, sahibi tespit edilemeyen bir güvenlik kamerasının sahibinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Kilis, Güncel
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