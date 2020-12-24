Çaldığı kamyonla kaza yapınca aynı bölgedeki evi soymuş - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de girdiği bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan Batuhan Aydınlı'nın (23), aynı gece bir tarlada kaza yapmış olarak bulunan kamyonu da çaldığı ortaya çıktı.

Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi'nde geçen hafta devriye gezen mahalle bekçileri, şüphe üzerine takibe aldıkları Batuhan Aydınlı'yı yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı. Şüphelinin elindeki poşetlerde 4 gümüş kolye ve küpe, 10 hafıza kartı, 4 mont ve 20 şişe içki ele geçirildi. Ziraat Caddesi'nde yapılan incelemede ise hırsızlığın İ.B.'ye ait evden yapıldığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydınlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı gece park halindeki atık taşıma kamyonu düz kontak yapılarak çalındı. Kamyon saatler sonra bir tarlada kaza yapmış olarak bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede; kamyondan alınan parmak izlerinin hırsızlıktan tutuklanan şüpheli Batuhan Aydınlı ile eşleştiği ortaya çıktı. 59 suç kaydı bulunan Aydınlı'nın çaldığı kamyonla kaza yaptıktan sonra bölgedeki bir eve girerek hırsızlık yaptığı anlaşıldı. Soruşturma sürüyor.