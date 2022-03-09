Çaldığı kartla alışveriş yapınca yakayı ele verdi - Son Dakika
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Çaldığı kartla alışveriş yapınca yakayı ele verdi

09.03.2022 13:28
Çaldığı kartla alışveriş yapınca yakayı ele verdi

Antalya'da bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, çaldığı kart ile alışveriş yapınca yakayı ele verdi.

Antalya'da bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, çaldığı kart ile alışveriş yapınca yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan G.G., 8 Mart Salı günü polise saat 15.00 sıralarında evinde hırsızlık olayı meydana geldiğini bildirdi. Şahsa ait içerisinde nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, kaptanlık kartı, otobüs kartı, kredi kartı, maaş kartı ve bin TL nakit para bulunan cüzdanın çalındığı tespit edilirken, hırsızlık sonrasında şahsa ait karttan 200 TL'lik harcama yapıldığı belirlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce kredi kartı ile harcama yapılan Çağlayan Mahallesi'ndeki marketin güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde şüphelinin U.Ü. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs, aynı gün saat 21.00 sıralarında yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında G.G.'ye ait kredi kartı ele geçirildi. Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

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Kredi Kartı, Hırsızlık, alışveriş, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı kartla alışveriş yapınca yakayı ele verdi - Son Dakika


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