Çaldığı komşusunun motosikletini satmak isterken yakalandı - Son Dakika
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Çaldığı komşusunun motosikletini satmak isterken yakalandı

24.02.2022 10:27
Çaldığı komşusunun motosikletini satmak isterken yakalandı

Eskişehir'de komşusunun motosikletini çaldıktan sonra satmak isteyen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de komşusunun motosikletini çaldıktan sonra satmak isteyen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sarıcakaya'nın Düzköy Mahallesi'nde A.K., tarlasında çalışırken yol kenarına bıraktığı motosikletinin bir süre sonra yerinde olmadığını gördü. Gelen ihbar üzerine Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay ile ilgili araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde A.K.'ye ait motosikletin, aynı mahallede ikamet eden H.A. tarafından çalındığı tespit edildi. Şüpheli H.A.'nın çaldığı motosikleti, Ankara'nın Nallıhan İlçesi'ne satmak amacıyla götürdüğü öğrenildi. Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan takip sonucu H.A. isimli şüpheli, çaldığı motosiklet ile birlikte Nallıhan'ın Osmanköy Mahallesi'ne girerken yakalanarak gözaltına alındı. Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli H.A., "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan H.A.,'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Motosiklet ise sahibi A.K.'ya teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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Sarıcakaya, Eskişehir, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı komşusunun motosikletini satmak isterken yakalandı - Son Dakika


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