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Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı koyunları satamadan yakalandı

Çaldığı koyunları satamadan yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir kişinin ağılından çalındığı iddia edilen küçükbaş hayvanları pazarda satarken yakalanan şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çaldığı koyunları satamadan yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir kişinin ağılından çalındığı iddia edilen küçükbaş hayvanları pazarda satarken yakalanan şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.


İddiaya göre, Salur Mahallesi'nde Sebahattin K.'ye ait ağıldan 22 adet küçükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Hayvanların olmadığını fark eden Sebahattin K. jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, çalıntı hayvanların izini Gönen ilçesinde kurulan hayvan pazarında buldu. Çaldığı koyunları pazarda sattığı iddia edilen N.Ö. isimli kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kalebayır Mahallesi'nde bulunan ağılda yapılan aramada ise pazara çıkarılmayan diğer küçükbaş hayvanlar ele geçirildi. Jandarma ekipleri çalınan 22 adet küçükbaş hayvanı sahibi Sebahattin K.'ye teslim etti. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan N.Ö. ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Manyas, Salur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:58 Kaynak: İHA
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