Çaldığı koyunu kesip etini poşetlere koymuş

Osmaniye'de bir evden çaldığı koyunu kesip etini poşetlere koyduğu belirlenen zanlı, güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde S.Y'ye ait evden koyun hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledikleri M.K'yi (44) saklandığı adreste gözaltına aldı.
Yapılan aramada çaldığı koyunu kesip etini poşetlere koyduğu belirlenen M.K. ile birlikte 14 kilogram et emniyete götürüldü.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 2 şüphelinin koyunu söz konusu adresten çıkardığı ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.