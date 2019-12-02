Son Dakika Haberleri: Çaldığı koyunu kesip etini poşetlere koymuş
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Çaldığı koyunu kesip etini poşetlere koymuş

6 saat önce

Osmaniye'de bir evden çaldığı koyunu kesip etini poşetlere koyduğu belirlenen zanlı, güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alındı.

Osmaniye'de bir evden çaldığı koyunu kesip etini poşetlere koyduğu belirlenen zanlı, güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde S.Y'ye ait evden koyun hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledikleri M.K'yi (44) saklandığı adreste gözaltına aldı.

Yapılan aramada çaldığı koyunu kesip etini poşetlere koyduğu belirlenen M.K. ile birlikte 14 kilogram et emniyete götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 2 şüphelinin koyunu söz konusu adresten çıkardığı ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Çaldığı koyunu kesip etini poşetlere koymuş

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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