Son Dakika Haberleri: Çaldığı Malları Borcuna Karşılık Vermiş

Çaldığı Malları Borcuna Karşılık Vermiş

1 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Çaldığı Malları Borcuna Karşılık Vermiş, System.String[]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.K'nin tarım aletlerinin çalındığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, çalıntı malların Geyve'de ikinci el tarım aletleri satışı yapan İ.G'ye ait işletmede olduğu ve bu malların S.S. tarafından borcuna karşılık verildiği belirlendi.

Bağcaz Mahallesi'nde de daha önce tarım aletlerinin çalınmasının bu olayla bağlantılı olabileceğini değerlendiren ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli S.S'yi gözaltına alındı.

S.S'nin jandarmadaki ifadesinde, evlerden hırsızlık olaylarını K.K, Ç.Ş. ve Ş.Y. ile gerçekleştirdiğini itiraf etmesi üzerine söz konusu 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 televizyon, 3 buzdolabı, 2 çamaşır makinesi ve odun kesme motorunun da aralarında bulunduğu çok sayıda çalıntı eşya bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:04 Kaynak: AA

Sakarya, Geyve, Güncel
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