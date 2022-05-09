Çaldığı malzemeler evinden çıktı - Son Dakika
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Çaldığı malzemeler evinden çıktı

09.05.2022 12:38
Çaldığı malzemeler evinden çıktı

Düzce'de bir kooperatife ait malzemeleri alan şüpheli motosikletle kaçarken yakalandı.

Düzce'de bir kooperatife ait malzemeleri alan şüpheli motosikletle kaçarken yakalandı. Yakalanan şahsın evinde yapılan aramada malzemeler ele geçirildi.

Düzce merkez jandarma sorumluluk alanında hırsızlık meydana geldi. A. Ö. köyün kooperatifinden ağaç kesim makinalarına ait motor, planya makinasının bıçakları, elektrik tesisatı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde bulunan panikle motosikletiyle kaçan A.S.Z. devriye ekipleri tarafından durdurularak gözlem altına alıp karakola götürdü. Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada hırsızlık malı olarak değerlendirilen ağaç kesim makinalarına ait motor, planya makinasının bıçakları, elektrik tesisatı muhtelif eşyalar muhafaza altına alınırken şüpheli A.S.Z. adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE

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Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı malzemeler evinden çıktı - Son Dakika


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