Çaldığı Malzemeleri Bebek Arabasıyla Taşırken Yakalandı

Bursa
'nın merkez Yıldırım
ilçesinde çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıdığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karapınar
Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulmak istenen Y.Ç, bebek arabasıyla kaçarken yakalandı.
Yapılan kontrolde bebek arabasında şarjlı matkap, matkap, kompresör, karıştırıcı aparat, boya kompresörü ve aparatları, kerpeten, ikişer aydınlatma lambası, farklı uzunluklarda kablo ve çanta ele geçirildi.
Şüpheli, ele geçirilen malzemeleri inşaat malzemecisinden çaldığını itiraf etti.
Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. Zanlı ise gözaltına alındı.