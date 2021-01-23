Çaldığı malzemeleri ev taşır gibi kamyonete yükleyip götüren şüpheli, yakalandı - Son Dakika

Çaldığı malzemeleri ev taşır gibi kamyonete yükleyip götüren şüpheli, yakalandı

Çaldığı malzemeleri ev taşır gibi kamyonete yükleyip götüren şüpheli, yakalandı
Son Güncelleme: 23.01.2021 11:35

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 60 suçtan kaydı bulunan, gün içerisinde bir evden çaldığı eşyaları, ev taşır gibi kamyonete yükleyip götüren T.E., yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 60 suçtan kaydı bulunan, gün içerisinde bir evden çaldığı eşyaları, ev taşır gibi kamyonete yükleyip götüren T.E., yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde bir evden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, evden buzdolabı, televizyon ve elektronik malzeme çalan şüphelinin, bu malzemeleri ev taşır gibi kamyonete koyup bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Görüntülerden şüphelinin T.E. olduğu belirlendi. T.E., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan B.E., tutuklanarak cezaevine kondu.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çaldığı malzemeleri ev taşır gibi kamyonete yükleyip götüren şüpheli, yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldığı malzemeleri ev taşır gibi kamyonete yükleyip götüren şüpheli, yakalandı - Son Dakika
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