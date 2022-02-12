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Çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışırken tutuklandı - Son Dakika

Çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışırken tutuklandı

12.02.2022 00:57
Çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışırken tutuklandı

Van'ın Özalp ilçesinde girdiği depoda çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışan ve 13 ayrı dosyadan kaydı bulunan şüpheli şahıs tutuklandı.

Van'ın Özalp ilçesinde girdiği depoda çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışan ve 13 ayrı dosyadan kaydı bulunan şüpheli şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, ilçede bulunan bir iş yerinin deposundan hırdavat malzemelerinin çalınması olayı ile ilgili olarak; şüpheli şahıs çaldığı malzemeleri hırsızlık yapılan deponun sahibine satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 13 ayrı dosyadan kaydı bulunan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

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Hisarcık, Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışırken tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışırken tutuklandı - Son Dakika
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