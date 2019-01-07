Son Dakika Haberleri: Çaldığı Malzemeleri Satarken Suçüstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı

Çaldığı Malzemeleri Satarken Suçüstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı

2 saat önce

Kayseri'de bir kafeden çaldığı diz üstü bilgisayar ve oyun cihazlarını satmaya çalışırken suç üstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Çaldığı Malzemeleri Satarken Suçüstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı, System.String[]
Kayseri'de bir kafeden çaldığı diz üstü bilgisayar ve oyun cihazlarını satmaya çalışırken suç üstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Org. Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki R.B.'ye ait kafeye giren hırsız, 100 TL para, 1 adet diz üstü bilgisayar, oyun cihazı ve oyun konsolu çalarak, kayıplara karıştı.

Şikayet üzerine polis ekiplerinin yaptığı araştırma ve çalışma neticesinde 21 yaşındaki S.B.'nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli S.B. aldığı malzemeleri bilgisayar işi yapan 38 yaşındaki İ.S.'ye ait işyerinde satmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Emniyet'teki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edilen şüpheli S.B. çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:52 Kaynak: İHA

Alparslan Mahallesİ, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
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