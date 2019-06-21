Son Dakika Haberleri: Çaldığı motosikleti hurdacıya satan hırsız yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çaldığı motosikleti hurdacıya satan hırsız yakalandı

44 dakika önce

BİNGÖL'de, park halindeki motosikleti çalıp, parçalara ayırdıktan sonra hurdacıya satan F.K., polis ekiplerince yakalandı.

Çaldığı motosikleti hurdacıya satan hırsız yakalandı, System.String[]
BİNGÖL'de, park halindeki motosikleti çalıp, parçalara ayırdıktan sonra hurdacıya satan F.K., polis ekiplerince yakalandı. 
Olay, 12 Haziran günü Bingöl merkezdeki Eski Saray Caddesi'nde meydana geldi. M.B.'nin park ettiği sepetli motosikleti kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede, çalınan motosikletin parçalanarak hurdacıya satıldığını belirledi.
Çalışmalarını yürüten ekipler, motosikleti çalıp, hurdacıya satan kişinin F.K., olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:11 Kaynak: DHA
Saray, Polis, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! İki adam, sokak ortasında erkek çocuğunu kemerle dakikalarca dövdü! Fuhşun şifresini polis çözdü! 'Doktor' lakaplı elebaşı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 13:55:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldığı motosikleti hurdacıya satan hırsız yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]