Çaldığı motosikleti hurdacıya satan hırsız yakalandı

BİNGÖL'de, park halindeki motosikleti çalıp, parçalara ayırdıktan sonra hurdacıya satan F.K., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 12 Haziran günü Bingöl
merkezdeki Eski Saray
Caddesi'nde meydana geldi. M.B.'nin park ettiği sepetli motosikleti kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri yaptıkları incelemede, çalınan motosikletin parçalanarak hurdacıya satıldığını belirledi.
Çalışmalarını yürüten ekipler, motosikleti çalıp, hurdacıya satan kişinin F.K., olduğunu tespit etti. Polis
ekiplerince gözaltına alınan F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Bingöl