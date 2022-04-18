Çaldığı motosikleti kullanırken jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Çaldığı motosikleti kullanırken jandarmaya yakalandı

18.04.2022 18:23
Çaldığı motosikleti kullanırken jandarmaya yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden çaldığı motosikleti Karasu ilçesinde kullanan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden çaldığı motosikleti Karasu ilçesinde kullanan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken motosiklet sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde motosikletin çalınmasına olayı ilişkin kolluk kuvvetleri inleme başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde motosikleti çalan şüphelinin E.K. olduğu ve motosikletin Karasu ilçesine götürüldüğünü belirledi. Konuya ilişkin devam eden çalışmalarda Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar doğrultusunda motosikletin Limandere Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheli adliyeye sevk edilirken motosiklette sahibine teslim edildi. - SAKARYA

Çaldığı motosikleti kullanırken jandarmaya yakalandı
Çaldığı motosikleti kullanırken jandarmaya yakalandı

YORUMLAR
500
Sakarya fındığı çeşitlendirilecek Sakarya fındığı çeşitlendirilecek Akyazı'yı sokak sokak gezdiler Akyazı'yı sokak sokak gezdiler

Adapazarı, Hisarcık, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı motosikleti kullanırken jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldığı motosikleti kullanırken jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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