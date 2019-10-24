Çaldığı motosikleti parçalayan zanlı yakalandı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çaldığı motosikleti parçalayarak satmaya çalışan kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:36 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çaldığı motosikleti parçalayarak satmaya çalışan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi'nde bir motosiklet çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları geniş çaplı çalışma sonrasında şüphelinin 25 yaşındaki H.D. olduğunu tespit etti.
Şüpheli şahıs Fatih Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı. Motosiklet ise parçalara ayrılmış halde bulundu.
Zanlı H.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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