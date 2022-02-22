Çaldığı motosikleti sahibine para karşılığında satmaya çalıştı - Son Dakika

Büyükçekmece'de bir şahıs çaldığı motosikleti sahibine para karşılığı satmaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17.01.2022 tarihinde Büyükçekmece bulunan bir adresten motosiklet çalınması sonucu çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı. İncelemeler sonucu olayı 17 yaşındaki L.A. isimli yaşı küçük şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların devamında şahsın motosiklet sahibine ulaşarak para karşılığında geri vereceğini belirlendi. Adres bilgilerine ulaşılan şüpheli şahsın adresine 5 Şubat günü saat 17.30'da sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve sahtecilik suçlarında kaydının olduğu tespit edildi.

Öte yandan; başka bir olay da 05.02.2022 tarihi saat 11.44 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Mahallesinde bulunan bir adreste hırsızlık suçu işleme teşebbüsünde bulunulduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda eşkal bilgileri mavi kotlu, siyah yelekli, kırmızı şapkalı bir şahıs olarak belirlendi. Vatan 3 Caddesi üzerinde bir şahsın koşar halde olduğu görülmesi üzerine polis ekipler şüpheliye dur ihtarında bulundu. Koşarak kaçmaya çalışan M.G.(22) isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu, olay yeri adresine bahçedeki demirleri almak için girdiği öğrenildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden L.A. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. M.G. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL