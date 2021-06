Çaldığı motosikleti satan hırsız geri döner dönmez yakalandı - Son Dakika

Çaldığı motosikleti satan hırsız geri döner dönmez yakalandı

Motosiklet hırsızı çaldığını ve sattığını ilk ifadesinde açıkladı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde hırsız sepetli motosikletin direksiyon kilidini kırarak sessizce çaldı, ardından sattı. Jandarma ekipleri takibe aldığı hırsızı ilçeye geriye döndüğünde yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde mahallede dolaştığı belirlenen bir şüphelinin herkes uyuduğu esnada gözüne kestirdiği bir motosikleti çalmak istedi. Ara sokakta Murat Karataş'a ait 20 RP 40 plakalı sepetli motosikletin direksiyon kilidini kırmak için bir süre uğraşan hırsız bir süre sonra kırarak motosikleti çalıştırmadan çaldı. O anlar an be an güvenlik kameralarına yansırken Karataş, jandarma ekiplerine ihbarda bulunarak şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarının incelemesi neticesinde kimliği tespit edilen M.T., ilçeye geriye döndüğünde fiziki takibe alındı.

Kısa süre içerisinde yakalanarak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.T'nin ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi. İlk ifadesinde motosikleti bir başkasına sattığını itiraf etti.

Olay ile ilgili araştırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.