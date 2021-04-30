Çaldığı motosikleti sattı, 'Sahibinin zararını karşılamak istiyorum' dedi - Son Dakika

ADANA'da, S.K.'nin evinin önündeki motosikleti çalan Vedat Mert T. (27), güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden tespit edilip, polis operasyonuyla yakalandı. İfadesinde, motosikleti 250 liraya sattığını, pişman olduğunu ve sahibinin zararını karşılamak istediğini söyleyen Vedat Mert T., mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evinden çıkan S.K., motosikletinin yerinde olmadığını fark edince polise hırsızlık ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık şüphelisinin, Vedat Mert T. olduğunu belirledi. Ekipler, Vedat Mert T.'yi adresine yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen Vedat Mert T.'nin, ifadesinde, motosikleti 250 liraya sattığını, pişman olduğunu ve sahibinin zararını karşılamak istediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Mert T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.