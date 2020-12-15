Çaldığı motosikleti, yakıtı bitince bırakıp kaçtı - Son Dakika

Çaldığı motosikleti, yakıtı bitince bırakıp kaçtı

15.12.2020 10:13
Çaldığı motosikleti, yakıtı bitince bırakıp kaçtı, System.String[]

ADIYAMAN'da kimliği belirsiz kişi, çaldığı motosikletin yakıtı bitince mahallede bırakıp, kaçtı.

ADIYAMAN'da kimliği belirsiz kişi, çaldığı motosikletin yakıtı bitince mahallede bırakıp, kaçtı. Polis, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Şükrü Yağlı, kendisine ait 02 LF 975 plakalı motosikleti evinin önüne park etti. Bir süre sonra motosikletin yerinde olmadığını fark eden Yağlı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Yağlı ve komşularının bilgisine başvurdu. Bir süre sonra Karapınar Mahallesi'nde şüpheli motosiklet olduğu ihbarını alan ekipler, inceleme yaptı. Bunun üzerine motosikletin Yağlı'ya ait olduğu tespit edildi. Yakıtı bitince motosikletin terk edildiğini belirlendi. Motosiklette parmak izi incelemesi yapan polis, şüphelinin belirlenip, yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


Çaldığı motosikleti, yakıtı bitince bırakıp kaçtı
Çaldığı motosikleti, yakıtı bitince bırakıp kaçtı
Çaldığı motosikleti, yakıtı bitince bırakıp kaçtı
Çaldığı motosikleti, yakıtı bitince bırakıp kaçtı
Çaldığı motosikleti, yakıtı bitince bırakıp kaçtı

Yeni Mahalle, Hırsızlık, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldığı motosikleti, yakıtı bitince bırakıp kaçtı - Son Dakika


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