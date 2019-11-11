Son Dakika Haberleri: Çaldığı motosikletle beraber yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı motosikletle beraber yakalandı

Çaldığı motosikletle beraber yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli bir şahıs, çaldığı iddia edilen motosikletle beraber yakalandı.

Çaldığı motosikletle beraber yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli bir şahıs, çaldığı iddia edilen motosikletle beraber yakalandı.


Gaziantep Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana gelen 'Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı' olayının ardından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda A.S. isimli şahıs Karataş Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından çalmış olduğu motosiklet ile birlikte yakalandı.


Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheli A.S. hakkında ise yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Şahintepe Mahallesi, Motosiklet, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:53 Kaynak: İHA
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