Çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan genç, yakalandı - Son Dakika

ANTALYA'da, apartman bahçesinden çaldığı motosikletle kaçan O.Y (17), kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Anbean görüntülenen yakalanma anının ardından gözaltına alınan O.Y'ye 10 bin TL ceza uygulandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili devriye gezen ekipler, O.Y'nin kullandığı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan O.Y, kaçmaya başladı. Kaçmayı sürdürürken yola poşet fırlayan O.Y.'yi yakalamak için çok sayıda polis ekibi kovalamacaya katıldı. Kırçiçeği Caddesi'nde motosikleti yol kenarında durduran O.Y, ara sokaklarda kaçmayı sürdürdü. Bu sırada önüne geçen polis, O.Y'yi yakaladı. Gözaltına alınan O.Y, motosikleti kendisinin çalmadığını, Yiğit isimli bir arkadaşının çaldığını iddia etti. Polis motosikletin sahibine ulaşırken, gözaltına alınan O.Y.'ye trafik ve yasağa rağmen sokağa çıkmak suçlarından yaklaşık 10 bin TL ceza uyguladı.Öte yandan, O.Y.'nin yakalanma anı anbean görüntülendi.