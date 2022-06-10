Edinilen bilgiye göre Güneş Mahallesi 397. Sokak ile 416 sokak üzerinde M.E yönetimindeki 45 SY 876 motosiklet yaralanmalı trafik kazasına karıştı. Yapılan araştırmada motosikletin M.K'ya ait olduğu ve Beşeylül Mahallesi 572. Sokak adresinden çalındığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çaldığı motosikletle kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

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