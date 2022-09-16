ÇALDIĞI MOTOSİKLETLE YAKALANAN ŞÜPHELİ: BEN BİR ŞEY YAPMADIM

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletli şüpheli, 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Motosikletin öğle saatlerinde çalındığı öğrenilirken, gözaltına alınan Atakan D. (22), "Ben bir şey yapmadım" diyerek kendini savundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesinde meydana geldi. Turgutalp Mahallesi, Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan motosikletli yunus ekipleri, şüphelendikleri plakasız motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü, hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre kaçabilen motosikletin sürücüsü Atakan D., polis ekiplerince yakalandı. Atakan D., gözaltına alındığı sırada "Ben bir şey yapmadım" diyerek kendini savundu.

ÇALINTI ÇIKTI

Ekiplerce yapılan incelemede, motosikletin İnegöl Devlet Hastanesi otoparkından öğle saatlerinde çalındığı ve Mustafa Kılıçaslan'a ait olduğu tespit edildi. Şüpheli polis merkezine götürülürken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.