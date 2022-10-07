Edinilen bilgiye göre, Çankırı merkez ilçesi Yukarıpelitözü köyünde bir vatandaşa ait motosikletin çalındığı ihbarını alan Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, motosikleti çalan şahsın kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs, motosikletle birlikte yakalandı. Ekipler tarafından motosikleti çalan şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çaldığı motosikletle yakalandı - Son Dakika

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