Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden şüpheli tutuklandı

11.02.2021 21:37

Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden şüpheli tutuklandı Maltepe'de İETT otobüsünü çaldığı ve bir süre gezindikten sonra Taksim'e bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali Volkan Ç., "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Maltepe'de İETT otobüsünü çaldığı ve bir süre gezindikten sonra Taksim'e bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali Volkan Ç., "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Maltepe'de park halindeki İETT otobüsünü çalarak otobüsle Taksim'e gittiği iddia edilen şüpheli Ali Volkan Ç.gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Ali Volkan Ç., savcılık sorgusunun ardından "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"Özel halk otobüslerinde 6 sene şoförlük yaptım"

Şüpheli Ali Volkan Ç. mahkemedeki sorgusunda, "Ben özel halk otobüslerinde yaklaşık 10 yıl biletçilik yaptım. 22 yaşından sonra da özel halk otobüslerinde 6 sene şoförlük yaptım. Şu an otel işletmeciliği yapıyorum. Ben otobüsü Bostancı sahil duraklarından sabah saat 5.00 gibi aldım. Mesleğim gereği sistemi bildiğim için ve bütün otobüs sahiplerini bildiğim için gittim. Normal otobüs şoförü nasıl açıyorsa o şekilde yan hava valfini açtım. Otobüse bindim, her zaman koyduğumuz sol bardak içindeki otobüs anahtarını aldım. Usule uygun şekilde çalıştırdım. Otobüsle Taksim'e gittim" dedi.

"Gezme olmasın diye otobüsü Taksim'de bıraktım"

Şüpheli ifadesinin devamında, "Aslında benim Kabataş'a gitmem gerekiyordu ancak gezme olmasın diye Taksim'de otobüsü köprü altında bıraktım. Bıraktıktan sonra otobüsün kapılarını, ışıklarını kapattım. Aslında tekrar otobüsü yerine bırakmak istedim. Benim aracım var ancak yanımda o sırada aracım yoktu. O sırada taksi, dolmuş gibi diğer araçlar da yoktu. O anda bunun bir sakıncasının olmadığını düşündüm. Otobüse bir zarar vermedim. Herhangi bir maddi kazanç sağlamadım, bir canı kurtarmak için suç işledim" diyerek pişman olduğunu söyledi.

Tutuklandı

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Ali Volkan Ç., "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden şüpheli tutuklandı
Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden şüpheli tutuklandı
Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden şüpheli tutuklandı
Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden şüpheli tutuklandı

Anadolu Adalet Sarayı, Maltepe, Taksim, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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