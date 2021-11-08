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Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gitmişti, savcı 15 yıl hapsini istedi - Son Dakika

Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gitmişti, savcı 15 yıl hapsini istedi

08.11.2021 13:24

Maltepe'de park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim'e giden sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Maltepe'de park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim'e giden sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, "nitelikli hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Maltepe'de 8 Şubat 2021 tarihinde park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim'e gittiği gerekçesiyle tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen Ali Volkan Çamur'un "nitelikli hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ali Volkan Çamur katılmazken, müşteki avukatı salonda hazır bulundu.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, söz konusu otobüsün kamu hizmetine tahsis edilen eşya niteliğinde olduğu aktarıldı. Sanığın otobüs valfini açmak suretiyle ele geçirdiği anahtar ile kamu hizmetine mahsus edilmiş otobüsü bulunduğu yerden alarak eylemi gerçekleştirdiğinin sabit olduğu belirtildi. Savcı, sanık Ali Volkan Çamur'un "nitelikli hırsızlık" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına savunma yapması için süre verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otobüs şoförü Cuma Ali Kaya'nın İETT adına çalışan Özel Halk Otobüsünü olay tarihinde akşamüzeri Maltepe peronlarına park ettiği, geri geldiğinde aracının yerinde olmadığını gördüğü ve polise haber verdiği anlatıldı. Yapılan araştırmada Ali Volkan Çamur isimli şahsın, otobüsün hava valfini açarak içeri girip anahtarı alıp çaldığı aracı, Beyoğlu Tünel mevkiine bırakarak terk ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, sanığın "gece vakti haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gitmişti, savcı 15 yıl hapsini istedi
Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gitmişti, savcı 15 yıl hapsini istedi
Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gitmişti, savcı 15 yıl hapsini istedi
Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gitmişti, savcı 15 yıl hapsini istedi

Maltepe, Taksim, Savcı, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gitmişti, savcı 15 yıl hapsini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gitmişti, savcı 15 yıl hapsini istedi - Son Dakika
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