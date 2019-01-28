Son Dakika Haberleri: Çaldığı Otomobile Yakıt Alırken Yakalandı

Çaldığı Otomobile Yakıt Alırken Yakalandı

49 dakika önce

Batman'da çaldığı otomobile yakıt alan şüpheli yakalandı.

Çaldığı Otomobile Yakıt Alırken Yakalandı, System.String[]
Batman'da çaldığı otomobile yakıt alan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine aracın bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, otomobili çalan kişinin M.A.G, olduğunu belirledi.

Polis çalışma sonucunda M.A.G, istasyonda akaryakıt alırken gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:45 Kaynak: AA

Polis, Batman, Güncel
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