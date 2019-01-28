Çaldığı Otomobile Yakıt Alırken Yakalandı
49 dakika önce
Batman'da çaldığı otomobile yakıt alan şüpheli yakalandı.
Batman
'da çaldığı otomobile yakıt alan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine aracın bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, otomobili çalan kişinin M.A.G, olduğunu belirledi. Polis
çalışma sonucunda M.A.G, istasyonda akaryakıt alırken gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:45 Kaynak: AA
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