Çaldığı otomobili 2 koyuna takas etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı otomobili 2 koyuna takas etti - Son Dakika

Çaldığı otomobili 2 koyuna takas etti

6 saat önce

Isparta'dan çalınan otomobil Denizli'nin Çal ilçesinde 2 koyuna takas edildi.

Çaldığı otomobili 2 koyuna takas etti, System.String[]

Isparta'dan çalınan otomobil Denizli'nin Çal ilçesinde 2 koyuna takas edildi. Jandarma ihbar üzerine çalıntı otomobili satan şahsı aramaya başladı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çal ilçesi Hançalar Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin kontrol noktasında şüphelendiği plakasız otomobili durdurması üzerine otomobilin sorgulanması sonucu Isparta'dan çalındığı ortaya çıktı. Otomobili kullanan M.H. isimli şahıs ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü. İfadesi alınan M.H.'nin, otomobili 2 koyun ile takas ettiğini belirtmesi üzerine olay ortaya çıktı. Otomobili çalan şahıs jandarma tarafından aranmaya başlandı. Otomobilin ise sahibine teslim edildiği belirtildi. - DENİZLİ

Isparta, Denizli, Çal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
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