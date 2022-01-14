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ÇALDIĞI OTOMOBİLİ PARÇALADI, YAKALANINCA DA 'KENDİ ARACIM SANDIM' DEDİ - Son Dakika

ÇALDIĞI OTOMOBİLİ PARÇALADI, YAKALANINCA DA 'KENDİ ARACIM SANDIM' DEDİ

14.01.2022 10:18

ADANA'da H.K.?nin park halindeki otomobilini, düz kontakla çalıştırıp götüren Ali Doğan (28) ile Erdal Yıldız (32), aracı parçaladı.

ADANA'da H.K.?nin park halindeki otomobilini, düz kontakla çalıştırıp götüren Ali Doğan (28) ile Erdal Yıldız (32), aracı parçaladı. Yakalanan şüphelilerden Ali Doğan, ifadesinde, "Otomobili kendi aracım zannederek bindim" dedi. Aracın götürüldüğü anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, 8 Ocak'ta akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Ali Doğan ile arkadaşı Erdal Yıldız, H.K.?nin yol kenarına park ettiği otomobilin yanına geldi. Aracın kapılarını kontrol eden şüpheliler, sürücü kapısının kilitli olmadığını fark etti. Otomobile binen Ali Doğan, düz kontak yaparak çalıştırdığı aracı götürdü. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARACI PARÇALADILAR

Otomobilinin yerinde olmadığını fark eden H.K.?nin ihbarıyla bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Doğan'ın aracı Yıldız'ın barakasına götürdüğü ve burada parçaladıklarını belirledi. Doğan'ın aynı marka ve model otomobili olduğu ve satmak istediği ancak arızaları nedeniyle satamadığı öğrenildi.

POLİSTEN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Ekipler, yaklaşık 30 saatlik görüntü izleyip şüphelilerin saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Ali Doğan ile Erdal Yıldız, takiple yakalandı. Yıldız'ın barakasındaki aramalarda da otomobilden çıkarılan parçalar bulundu. Doğan'ın evinde yapılan aramalarda ise 300 gram esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Doğan, ifadesinde, "Otomobili kendi aracım zannederek bindim. Araçla bölgeden ayrıldık. Eve götürdükten sonra kendi otomobilim olmadığını fark ettim. Geri götürmek istediğimde lastiği patlamıştı. Başka da bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

Erdal Yıldız ise ifadesinde, "Ali otomobile binip, düz kontak yaparak çalıştırdı. Ben eşimin yanına gittim. Ali'nin yanına döndüğümde aracı parçalıyordu. Ben sadece Ali'ye çay götürdüm, yardım etmedim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Doğan ile Erdal Yıldız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÇALDIĞI OTOMOBİLİ PARÇALADI, YAKALANINCA DA 'KENDİ ARACIM SANDIM' DEDİ
ÇALDIĞI OTOMOBİLİ PARÇALADI, YAKALANINCA DA 'KENDİ ARACIM SANDIM' DEDİ
ÇALDIĞI OTOMOBİLİ PARÇALADI, YAKALANINCA DA 'KENDİ ARACIM SANDIM' DEDİ

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Erdal Yıldız, Ali Doğan, Seyhan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇALDIĞI OTOMOBİLİ PARÇALADI, YAKALANINCA DA 'KENDİ ARACIM SANDIM' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇALDIĞI OTOMOBİLİ PARÇALADI, YAKALANINCA DA 'KENDİ ARACIM SANDIM' DEDİ - Son Dakika
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