Çaldığı otomobilin motorunu kendi aracına taktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı otomobilin motorunu kendi aracına taktı - Son Dakika

Çaldığı otomobilin motorunu kendi aracına taktı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobili çalıp parçalara ayırdıktan sonra motorunu kendi aracına takan kişi ile arkadaşı tutuklandı.

Çaldığı otomobilin motorunu kendi aracına taktı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobili çalıp parçalara ayırdıktan sonra motorunu kendi aracına takan kişi ile arkadaşı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesinde park halindeki 33 RS 447 plakalı eski model bir otomobil çalındı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri araştırma başlattı. Polis ekipleri, otomobilin çalındığı noktadan başlayarak çevredeki kameraları inceledi.


Çekici yardımıyla çalındığı tespit edilen otomobil, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Kazım C. (26) ve Alican D. adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin çaldığı otomobili parçalayarak kaportasını 680 liraya hurdacıya sattıkları ve şüphelilerden Alican D.'nin çalıntı otomobilin sökülen motorunu kendi otomobiline takıp kullandığı ortaya çıktı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dumlupınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:14 Kaynak: İHA
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