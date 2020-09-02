Çaldığı otomobilin plakasını değiştirirken yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da çaldığı otomobilin plakasını değiştirirken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bir otomobilin çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
"Hırsızlık" suçundan sabıkası bulunan şüpheli B.G. (33) İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kayınvalidesinin evinin önünde çaldığı otomobilin plakalarını değiştirirken yakalandı.
Otomobil sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli B.G, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:23 - Kaynak: AA
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