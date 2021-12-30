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Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı - Son Dakika

Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı

30.12.2021 11:31

Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı Mersin'de tutuklanan şahsın, hırsızlık için otomobil çaldığı, işi bittikten sonrada otomobili aldığı yere bıraktığı belirlendi Mersin'de 5 ayrı hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı

Mersin'de tutuklanan şahsın, hırsızlık için otomobil çaldığı, işi bittikten sonrada otomobili aldığı yere bıraktığı belirlendi

MERSİN - Mersin'de 5 ayrı hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın hırsızlık için otomobil çaldığı, işi bittikten sonrada geri otomobili aldığı yere bıraktığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin G.E. olduğunu tespit etti. Şahsın malzemeleri taşımak için bir otomobil çaldığı, işi bittikten sonra da otomobili çaldığı yere geri bıraktığını belirleyen ekipler, yaptığı operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, adresinde yaptığı aramalarda ele geçirdiği malzemeleri de sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şahsın hırsızlık anları ile çaldığı otomobille malzemeleri taşıma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Rahat tavırlarıyla pes dedirten şahsın, çaldığı otomobilin bir kapısı açık şekilde seyir halinde olması da dikkat çekti.

Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı
Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı
Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı
Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı
Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı

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Hırsızlık Büro Amirliği, Otomobil, Asayiş, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı - Son Dakika
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