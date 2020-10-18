Çaldığı otomobille gezerken yakalandı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, emniyette 32 suç kaydı bulunan M.Ç., park halindeyken çaldığı otomobille gezdiği sırada polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün kent merkezinde meydana geldi. Park halindeki otomobilin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Bölgede çalışma başlatan ekipler, çalınan otomobilin sürücüsünü ara sokakta seyir halindeyken durdurdu. Otomobile el koyan ekipler, sürücü koltuğundaki M.Ç.'yi gözaltına aldı. M.Ç. ile ilgili polis merkezinde yapılan incelemede, 6'sı 'hırsızlık' olmak üzere 32 suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından M.Ç., adliyeye sevk edildi.