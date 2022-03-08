Çaldığı otomobille kaçarken kaza yaptı - Son Dakika

Antalya'dan Ali Ustaoğluna ait 34 GR 3782 plakalı otomobili çaldığı iddia edilen Mücahit Susam (29) çaldığı araçla kaza yapınca aracı bırakarak kaçtı.

Seydişehir Antalya yolu 13'üncü kilometresinde kaza ihbarı alan polis olay yerine sağlık ekiplerini sevk etti.

Bölgeye ulaşan ekipler, kazaya karışan 34 GR 3782 plakalı aracı terk edilmiş halde buldu.

Yapılan incelemede aracın Antalya'dan çalındığı ve 46 yaşındaki Ali Ustaoğlu adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, aracı kullanan ve kazadan sonra kaçan 29 yaşındaki Mücahit S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı olaydan kısa bir süre sonra Meram ilçesi yol kontrol noktasında yakalandı.

Seydişehir nöbetçi cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheli hakkında ilgili tahkikat sürüyor.