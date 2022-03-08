Çaldığı otomobille kaçarken kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldığı otomobille kaçarken kaza yaptı

08.03.2022 13:42
Çaldığı otomobille kaçarken kaza yaptı

Antalya'dan Ali Ustaoğluna ait 34 GR 3782 plakalı otomobili çaldığı iddia edilen Mücahit Susam (29) çaldığı araçla kaza yapınca aracı bırakarak kaçtı.

Antalya'dan Ali Ustaoğluna ait 34 GR 3782 plakalı otomobili çaldığı iddia edilen Mücahit Susam (29) çaldığı araçla kaza yapınca aracı bırakarak kaçtı.

Seydişehir Antalya yolu 13'üncü kilometresinde kaza ihbarı alan polis olay yerine sağlık ekiplerini sevk etti.

Bölgeye ulaşan ekipler, kazaya karışan 34 GR 3782 plakalı aracı terk edilmiş halde buldu.

Yapılan incelemede aracın Antalya'dan çalındığı ve 46 yaşındaki Ali Ustaoğlu adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, aracı kullanan ve kazadan sonra kaçan 29 yaşındaki Mücahit S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı olaydan kısa bir süre sonra Meram ilçesi yol kontrol noktasında yakalandı.

Seydişehir nöbetçi cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheli hakkında ilgili tahkikat sürüyor.

YORUMLAR
500
Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı Alkollü sürücünün kullandığı otomobil devrildi Alkollü sürücünün kullandığı otomobil devrildi

Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldığı otomobille kaçarken kaza yaptı - Son Dakika


Son Dakika
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:48:21. #1.11#
SON DAKİKA: Çaldığı otomobille kaçarken kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement