Çaldığı paralar ile bekçiler tarafından yakalanan hırsız tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı paralar ile bekçiler tarafından yakalanan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Çaldığı paralar ile bekçiler tarafından yakalanan hırsız tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ikametten meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi bekçiler tarafından Erenler ilçesinde yakalandı.

Çaldığı paralar ile bekçiler tarafından yakalanan hırsız tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ikametten meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi bekçiler tarafından Erenler ilçesinde yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan ve ikametten çaldığı 3 bin 200 dolar, 20 euro ve 2 bin 205 TL ile yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sapanca ilçesinde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile alakalı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde şüphelinin eşgali belirlenerek tüm birimlere bildirildi. Bildirilen eşgal ile alakalı Erenler ilçesinde de çalışma başlatan Çarşı ve Mahalle bekçileri kısa süre içerisinde Sapanca ilçesindeki hırsızlık olayının şüphelisi ve hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan 19 yaşındaki H.Ö. isimli şahsı, ikametten çaldığı 3 bin 200 dolar, 20 euro ve 2 bin 205 TL ile yakaladı.


Konuyla alakalı yakalanan H.Ö., Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Erenler, Sakarya, Sapanca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı
Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı

Son Dakika Haberleri
20:04 Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu - Son Dakika Haber
19:57 Mars'a 2020'de gitmeye hazırlanan Çin taşıyıcı füzesini başarıyla fırlattı - Son Dakika Haber
19:42 Başkent'te korkutan otobüs yangını - Son Dakika Haber
19:33 Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın - Son Dakika Haber
19:28 Başkan Aktaş: "Bursa otomotiv üssü olacak" - Son Dakika Haber
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:17:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldığı paralar ile bekçiler tarafından yakalanan hırsız tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]