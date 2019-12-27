Çaldığı paralar ile bekçiler tarafından yakalanan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ikametten meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi bekçiler tarafından Erenler ilçesinde yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan ve ikametten çaldığı 3 bin 200 dolar, 20 euro ve 2 bin 205 TL ile yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sapanca ilçesinde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile alakalı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde şüphelinin eşgali belirlenerek tüm birimlere bildirildi. Bildirilen eşgal ile alakalı Erenler ilçesinde de çalışma başlatan Çarşı ve Mahalle bekçileri kısa süre içerisinde Sapanca ilçesindeki hırsızlık olayının şüphelisi ve hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan 19 yaşındaki H.Ö. isimli şahsı, ikametten çaldığı 3 bin 200 dolar, 20 euro ve 2 bin 205 TL ile yakaladı.



Konuyla alakalı yakalanan H.Ö., Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA