Çaldığı paraları bütünletmek isterken yakalandı - Son Dakika

Çaldığı paraları bütünletmek isterken yakalandı

Çaldığı paraları bütünletmek isterken yakalandı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir büfeden çaldığı bozuk paraları bütünletmek isteyen hırsızlık şüphelisi yaklaşık 45 dakika gibi kısa sürede yakalandı.

Çaldığı paraları bütünletmek isterken yakalandı

Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir büfeden çaldığı bozuk paraları bütünletmek isteyen hırsızlık şüphelisi yaklaşık 45 dakika gibi kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Ada mahallesi mesire alanında M.E.'ye ait bulunan büfenin kapı kilidi kırılarak içeride bulunan yaklaşık 600 TL bozuk para, laptop, bağlantı kabloları, güç kaynağı çalındı ve kayıt cihazına zarar verildi. İşyeri sahibinin ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin yakındaki bir AVM'ye girdiği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri hırsızlık şüphelisi 17 yaşındaki N.K.'yi bozuk paraları kasada bütünletirken yakaladı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından N.K. Tavşanlı Adliyesi savcılığına götürüldü.

Büfesi soyulan Mustafa Ersin konu ile ilgili gazetecilere, "İş yerimde hırsızlık olayı oldu. Büfe çevresinde temizlik çalışması yapan belediye personelleri bana olayı haber verdiler. Sonra polise haber verdim. Oldukça zarar verilmiş. Sağ olsunlar polis ekipleri geldi ve yaklaşık yarım saat gibi kısa sürede şüpheliyi bozuk paraları bütünletmeye çalışırken yakaladılar. Burada görgü tanıklarının da ifadeleri çok önemliydi. Kimse bu gibi durumlarda ilgisiz kalmasın. Keşke böyle olaylar olmasaydı. Bu gençlerimiz bu gibi işler yerine daha faydalı işlerle ilgilenseler" diyerek emniyet güçlerine teşekkür etti."

Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çaldığı paraları bütünletmek isterken yakalandı - Son Dakika

Son Dakika

19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 19:17 Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 13:37 Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'daki Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
19:18
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
19:16
İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı
19:07
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
18:38
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
18:32
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
18:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
18:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 20:10:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldığı paraları bütünletmek isterken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]