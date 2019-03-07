Son Dakika Haberleri: Çaldığı Paraları Doldurduğu Pantolonu Düştü, Paralar Kaldırıma Saçıldı

Çaldığı Paraları Doldurduğu Pantolonu Düştü, Paralar Kaldırıma Saçıldı

1 saat önce

Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde geçtiğimiz Aralık ayında meydan geldi.

Çaldığı Paraları Doldurduğu Pantolonu Düştü, Paralar Kaldırıma Saçıldı, System.String[]
Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde geçtiğimiz Aralık ayında meydan geldi. İki silahlı soyguncu, girdikleri bir markette çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Hırsızlardan biri işyerinde başka kişinin olup olmadığını kontrol ederken, diğer hırsız iki kasadaki paraları pantolonunun içine doldurdu. Paraların tamamını aldıklarını düşünen hırsızlar hızla marketten ayrıldı ancak koşarken paraları pantolonuna dolduran hırsızın, pantolonu düşünce paralar kaldırıma saçıldı. Hırsız yere düşen paraları almaya çalışırken, kaldırımda bulunanlar olaya müdahale etmek istedi ancak hırsız silahını gösterince, kaçtılar. Paraların bir kısmını alan hırsız hızla kaçtı, geride kalan parayı ise iş yeri çalışanları topladı. Yaşanan o anlar işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:27 Kaynak: DHA

Dünya
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